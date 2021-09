Brasile, Tite: «Nazionale europee favorite, noi non abbiamo lo stesso tempo...»

Il c.t. del Brasile Tite ha criticato la disparità di trattamento tra le nazionali europee e quelle sudamericane

Tite, commissario tecnico del Brasile, in conferenza stampa ha critica la disparità di trattamento che secondo lui avrebbero le nazionali sudamericane e quelle europee.

«Spero che alla fine prevalga il buonsenso e le federazioni ci lascino preparare il Mondiale. Non parlo solo di Brasile, ma di tutte le nazionali sudamericane. Per noi non ci sono le stesse condizioni, non abbiamo lo stesso tempo delle nazionali europee per preparare le partite».