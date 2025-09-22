Brasileirao: Palmeiras consolida la vetta, Flamengo frena. Chance scudetto si ridisegnano dopo la 24ª giornata

Brasileirao 2025: Palmeiras in vetta, frena il Flamengo. Chance scudetto si ridisegnano dopo la 24ª giornata. L’algoritmo analizza

La 24ª giornata del Brasileirão 2025 ha portato scossoni significativi nella corsa al titolo, con Palmeiras e Flamengo che hanno adottato strategie diverse in vista dei quarti di finale di Libertadores. Sebbene entrambe abbiano risparmiato atleti, solo il Palmeiras ha confermato il proprio favoritismo in casa, battendo il Fortaleza per 4-1. Il Flamengo, invece, ha pareggiato il classico con il Vasco per 1-1, un risultato che ha avuto un impatto immediato sulle previsioni.

Secondo l’algoritmo del Gato Mestre, le possibilità che il “Verdão” vinca il campionato sono salite dal 40,24% al 48,75%. Al contrario, le speranze del “Rubro-Negro” sono scese dal 41,77% al 33,49%. Anche il Cruzeiro ha fatto la sua parte, sconfiggendo in casa il Bragantino per 2-1 e vedendo le sue chance aumentare dal 14,76% al 15,39%. La variazione per il Cruzeiro è meno marcata, avendo già disputato più partite e avendo meno opportunità future per superare i due favoriti.



Equilibri di classifica e performance

Nonostante il Flamengo abbia due punti in più in classifica, il Palmeiras ha una partita in più da recuperare. Se entrambe le squadre vincessero i rispettivi match rinviati, il Palmeiras andrebbe a 55 punti e il Flamengo a 54. Il “Verdão” vanta attualmente il miglior rendimento del campionato (74,2%), mentre l’efficienza del leader Flamengo è la seconda migliore (73,9%). Il Palmeiras continua a registrare la sua migliore performance nella storia dei punti conquistati, con 49 punti in 22 partite, superando i 48 punti del 2022. Il Flamengo, invece, con il pareggio nel classico, non è riuscito a superare i 52 punti in 23 gare dell’edizione 2019, attestandosi ora a 51.



Le previsioni sono determinate da modelli statistici basati su microdati raccolti dal Gato Mestre dal 2013, analizzando 4.789 partite e utilizzando la metrica dell’Expected Goals (xG), consolidata a livello internazionale. Questo approccio considera le caratteristiche di ogni finalizzazione, il potenziale offensivo e difensivo delle squadre, e le condizioni di gioco future.



Corsa alla Libertadores e salvezza

La corsa alla Libertadores vede un G-6 invariato nelle posizioni: Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, Mirassol, Botafogo e Bahia. Il Mirassol, in particolare, ha fatto un balzo impressionante, aumentando le sue chance di qualificazione dal 72,42% al 91,26% dopo la vittoria sul Juventude. Al contrario, il São Paulo, sconfitto dal Santos, ha visto le sue probabilità di rientrare tra le prime sei scendere dal 50,08% al 39,35%.

Sul fronte salvezza, il Santos ha ottenuto un significativo miglioramento, passando dal 67,24% all’80,9% di chance di rimanere in Série A dopo la vittoria sul São Paulo. Il Grêmio, vincendo il Gre-Nal, ha superato il 90% di probabilità di salvezza. Tra le squadre più a rischio, il Vitória ha subito il calo maggiore (dal 24,67% al 18,3%), seguito dal Juventude (dal 29,1% al 23,79%).