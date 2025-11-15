Bremer Juve: il difensore bianconero si affida alla NASA! Spunta il piano di recupero del brasiliano: ecco la data per il suo rientro

Bremer Juve, il brasiliano si affida alla tecnologia NASA: svelato il piano di recupero e la data del rientro. Le ultime

Un passo dopo l’altro, sfidando la gravità e trasformando la fragilità in promessa di rinascita. Nel silenzio della palestra bianconera, mentre all’esterno la squadra prende confidenza con il nuovo 4-3-3 disegnato da Luciano Spalletti, Gleison Bremer lavora per tornare protagonista. Il suo ginocchio, segnato dalla recente lesione al menisco e ancora abitato dai fantasmi della rottura del crociato di un anno fa, ha imposto pazienza e rispetto dei tempi.

Per rimetterlo in volo, la Juventus ha scelto la via della scienza. Bremer ha iniziato a correre sul tapis roulant Alter G, un gioiello tecnologico nato dalla ricerca della NASA: grazie a un sistema di compressione dell’aria, l’atleta può ridurre fino all’80% del proprio peso corporeo, alleggerendo l’impatto sulle articolazioni. Un dettaglio cruciale per un difensore della sua fisicità e del suo valore, soprattutto in un momento in cui Spalletti deve reinventare la retroguardia.

Il piano di recupero è calibrato al millimetro, con la massima cautela per lasciarsi alle spalle i guai delle ultime stagioni. A un mese dall’operazione, Bremer è pronto a intensificare i carichi. La data cerchiata in rosso è il 7 dicembre: la trasferta di Napoli al Maradona.

L’obiettivo è ambizioso ma non irrealizzabile. Se il ginocchio risponderà bene, il brasiliano sarà convocato per il big match; in caso contrario, nessun azzardo: il rientro slitterà a una delle gare successive contro Pafos, Bologna, Roma o Pisa. La certezza, che spazza via i dubbi iniziali, è comunque una: Gleison Bremer tornerà in campo entro la fine dell’anno.

