Calciomercato Juve, i bianconeri cercano un difensore. Due obiettivi under 22 nella lista della dirigenza: sarà derby d’Italia con l’Inter per questi due talenti

Calciomercato Juve, si prepara al mercato di gennaio con l’obiettivo di rinforzare la difesa. I nomi nel mirino e la concorrenza all’Inter

La macchina organizzativa della Juventus è già in moto in vista del mercato di gennaio. Alla Continassa, la parola d’ordine è “anticipo”: la dirigenza bianconera intende farsi trovare pronta all’apertura della finestra invernale per consegnare a Luciano Spalletti i rinforzi necessari alla risalita in classifica.

L’urgenza principale riguarda il reparto difensivo. Gli infortuni, in particolare le ricadute di Bremer e Cabal, dopo i lunghi stop della passata stagione, hanno ridotto la profondità della rosa, rendendo obbligatorio un intervento sul mercato. La strategia del nuovo AD Damien Comolli è chiara: il focus è su profili Under 22 (nati dopo il 1° gennaio 2003). Questa scelta permetterebbe alla Juventus di inserire innesti di qualità senza dover liberare posti nella lista di registrazione della Serie A, come riporta Tuttosport.

I nomi sul taccuino: Tiago Gabriel e Muharemovic sotto la lente

Tra i profili monitorati ci sono due giovani rivelazioni del campionato, ma la concorrenza è agguerrita, in particolare quella dell’Inter.

Tiago Gabriel, difensore portoghese del Lecce (classe 2004), è uno dei principali obiettivi. Il giovane talento ha convinto pienamente dopo essere stato visionato dal vivo durante la partita contro la Fiorentina, dove ha annullato uno dei suoi avversari più temibili, Moise Kean. Su di lui c’è anche l’interesse di club della Premier League e dell’Inter, che ha gli occhi puntati sul difensore portoghese.

Un altro nome caldo è Tarik Muharemovic, difensore bosniaco che ha attirato l’attenzione dell’Inter, grazie ai buoni rapporti tra Marotta e Carnevali. Tuttavia, la Juventus ha in mano un jolly importante: il club bianconero vanta il 50% sulla futura rivendita del giocatore. Questo scenario apre due strade strategiche per Comolli e il DS Modesto: decidere di affondare il colpo pagando la metà del prezzo di mercato e anticipare la concorrenza, oppure lasciare che Muharemovic vada all’Inter o altrove e incassare una somma preziosa dalla percentuale sulla cessione, che potrebbe essere utilizzata per finanziare l’acquisto di un altro difensore specialista.