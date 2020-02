Brescia, Lopez: «Abbiamo perso, ma la squadra ha difeso bene» – VIDEO

L’allenatore del Brescia Lopez ha analizzato in zona mista la misurata sconfitta del Rigamonti contro il Napoli – VIDEO

Il Brescia ha incassato la seconda sconfitta consecutiva in Serie A alla terza presenza in panchina di Diego Lopez. Il tecnico è comunque soddisfatto della prestazione offerta dalla propria squadra, passata in vantaggio nel primo tempo e rimontata nella ripresa.

«Abbiamo perso, ma la squadra ha difeso bene», queste le dichiarazioni rilasciate da Lopez nella zona mista dello stadio Rigamonti. Guarda il video completo.