Brescia, Lopez su Balotelli: «Deve capire che è il più forte»

Il tecnico del Brescia Lopez ha parlato di Balotelli al termine della partita persa contro il Napoli di Gattuso

Diego Lopez ha parlato del momento vissuto da Mario Balotelli, deludente in campo contro il Napoli: «Dobbiamo supportarlo per farlo rendere al meglio. Oggi ci siamo riusciti a metà. È un giocatore importante, un valore aggiunto rispetto alle dirette concorrenti alla salvezza».

«Lui sa che nelle squadre in cui ha giocato c’erano altri forti come lui. Deve capire che qui è lui il nostro punto di riferimento, ma non è semplice perché si tratta della prima esperienza con una società che lotta per non retrocedere», ha concluso il tecnico del Brescia ai microfoni di Sky Sport.