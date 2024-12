Brighton-Brentford: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Falmer Stadium la sfida di Premier League Brighton-Brentford: le ultime di formazione con orario e dove vederla in tv

Al Falmer Stadium di Brighton si giocherà la gara valevole per la 18ª giornata di Premier League tra Brighton-Brentford. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Veltman, Van Hecke, Igor, Estupinan; Ayari, Hinshelwood; Mitoma, Georginio; Welbeck, Adringra. Allenatore: Hurzeler.

BRENTFORD (4-2-3-1): Flekken, Van den Berg, Collins, Pinnock, Lewis-Potter, Yarmoliuk, Janelt, Mbeumo, Damsgaard, Schade, Wissa. Allenatore: Frank.

Orario e dove vederla in tv

Brighton-Brentford si gioca alle ore 20:30 di venerdì 27 dicembre per la diciottesima giornata di campionato di Premier League. Verrà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio. La partita sarà visibile in streaming per i clienti Sky su Sky Go o per i clienti NOW TV sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone.