Brozovic, Dumfries e Lukaku: l’Inter studia il futuro per tornare a vincere

L’Inter potrebbe cambiare pelle in estate e rivoluzionare la rosa a disposizione di Inzaghi: Brozovic, Lukaku e Dumfries ai saluti.

Un discorso lungimirante rivolto al futuro e con l’innesto di giovani per abbassare il monte ingaggi e creare un progetto vincente a lungo termine. L’idea dei nerazzurri è volto in questo senso e anche per quanto riguarda alcuni big l’idea è quella di cederli in estate. Sul piede di partenza ci sarebbero soprattutto Lukaku, Brozovic e Dumfries. Tre giocatori importanti ma rimpiazzabili con altri profili giovani e che possono essere funzionali per il futuro. Inzaghi ha fatto a meno dei tre per diversi mesi, con Dumfries che entra e gioca con il contagocce quindi in qualche modo i nerazzurri stanno già provando questa soluzione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.