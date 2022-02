ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Brozovic Inter, oggi la firma sul rinnovo: tutti i dettagli sul prolungamento del croato coi nerazzurri

Tutto fatto per il rinnovo di Marcelo Brozovic con l’Inter: in giornata dovrebbe arrivare la firma del croato che era in scadenza nell’estate 2022. L’ufficialità è attesa nelle prossime ore.

L’ex Dinamo Zagabria si legherà ai nerazzurri per altre quattro stagioni e mezzo, fino al 30 giugno del 2026, a circa sei milioni di euro a stagione.