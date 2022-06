Bruno Fernandes: «Ronaldo via? Non so, lo aspetto per lunedì»

Le parole di Bruno Fernandes su Cristiano Ronaldo: «il ritorno allo Sporting? Sarebbe un grande momento, ma ora lo aspetto per la ripresa»

Ai microfoni di Record, Bruno Fernandes ha parlato del futuro di Cristiano Ronaldo, commentando gli ultimi rumors sul portoghese.

Ecco il suo commento sull’ex Juventus.

RONALDO – «Lo aspetto lunedì per allenarci. Non mi aspetto nient’altro. Per quanto ne so, non c’è nient’altro che questo. Tutti si prendono cura del proprio futuro, ma non credo che il club sia disposto a perdere un valore come Cristiano. Un giorno il ritorno di Ronaldo allo Sporting? Sarebbe un grande momento. Penso che tutti si aspettano questo, o vorrebbero che accadesse. Dipende molto da cosa vuole Cristiano per il futuro. Vuole giocare ancora per tanti anni, vediamo cosa deciderà».