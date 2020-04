Brusaferro: «Ripresa dello sport? Gli eventi di massa vanno evitati»

Silvio Brusaferro, presidente dell’Iss, ha parlato della possibilità che riprenda lo sport: le parole dell’esperto

Il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro, intervenuto sulle pagine del Corriere della Sera, ha parlato della possibile ripresa dello sport.

RIAPERTURA – «La parola chiave è convivere per mesi col virus e rispettare individualmente le regole per evitare il contagio. Nel tempo avremo più conoscenze su come si diffonde il Sars-CoV 2, più farmaci e più strumenti di diagnosi però non fasciamoci la testa. Lo batteremo solo con l’immunità gregge data dal vaccino che non arriverà prima di fine anno».

SPORT – «È giusto avere una prospettiva di normalità e immaginare che potremmo riprendere la nostra vita. Tenendo conto però che gli eventi di massa nei prossimi messi sono da evitare. Folle che si riuniscono è uno scenario inimmaginabile. Pagheremmo un prezzo molto alto. Ognuno deve rinunciare a qualcosa».