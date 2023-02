Bruscolotti: «Kvaratskhelia? Mi auguro che le sue difficoltà dipendano dagli infortuni e non da altri fattori»

Beppe Bruscolotti, storico capitano del Napoli, ha parlato a Canale 8 delle condizioni fisiche dell’attaccante azzurro, Kvaratskhelia

PAROLE – «Kim Min-jae? Tante volte si parla della volontà dei singoli ma credo che nel calcio di oggi siano solo belle parole perché comanda il Dio denaro. Se si vince esistono motivazioni per rimanere ma anche per andare via. Kvaratskhelia? Mi auguro che le sue difficoltà dipendano dagli infortuni e non da altri fattori».