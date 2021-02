Buffon, altro record nel mirino: la decima finale di Coppa Italia

Gianluigi Buffon torna titolare in Coppa Italia contro l’Inter e punta la decima finale nella competizione nazionale

Infinito Buffon. Domani il portiere bianconero tornerà titolare nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter, e punta un altro traguardo storico.

In caso di passaggio del turno, infatti, sarebbe la decima finale di Coppa Italia per la leggenda della Juve, che ha già vinto il trofeo cinque volte. La squadra di Pirlo riparte dal successo per 2-1 di San Siro.