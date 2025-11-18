Buffon jr da sogno! Il figlio dell’ex Juve trascina la Repubblica Ceca U19: doppia tripletta in meno di una settimana!

Buffon jr illumina l’Europeo U19: ancora una tripletta, la seconda in sei giorni! Le ultimissime notizie sul figlio dell’ex Juve

Louis Thomas Buffon ha vissuto una serata da protagonista assoluto nelle qualificazioni agli Europei Under 19. L’attaccante del Pisa ha aperto le marcature al 35’, ribadendo in rete la respinta sul rigore da lui stesso calciato, e pochi minuti più tardi ha firmato il raddoppio con un destro preciso dal limite. Nella ripresa, al 59’, ha completato la sua tripletta prima di uscire tra gli applausi, contribuendo al 4-0 finale contro i pari età dell’Irlanda del Nord.

Per il giovane figlio d’arte, che ha scelto di vestire la maglia della Repubblica Ceca Under 19, si tratta della seconda tripletta in meno di una settimana. Già contro l’Azerbaigian aveva messo a segno tre reti, arricchite da un assist per Svancara, nel roboante 6-1 che aveva confermato il suo talento e la sua capacità di incidere nelle partite decisive. In quell’occasione aveva realizzato il 2-0, il 3-0 e la rete conclusiva, dimostrando grande continuità sotto porta.

Non tutte le uscite, però, hanno avuto lo stesso impatto: tra le due prestazioni scintillanti si colloca la prova opaca contro Malta. In quella gara Buffon era partito dalla panchina, entrando nella ripresa senza riuscire a imprimere la svolta né a trovare il gol, in un match chiuso sul 2-2. Un passaggio a vuoto che, tuttavia, non ha scalfito il suo momento di crescita, reso evidente dal debutto in Serie A con il Pisa e dalle ripetute conferme in campo internazionale.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

