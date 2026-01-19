Buffon ricorda Gianluca Vialli: «Il patrimonio che ci ha lasciato è talmente denso di valori che vivrà per sempre»

Gigi Buffon ricorda Vialli: «Il patrimonio che ci ha lasciato è talmente denso di valori che vivrà per sempre». Le sue parole

(inviato al Teatro Regio) – Il Teatro Regio fa da cornice alla serata benefica “My name is Luca – Ballata con Vialli”, iniziativa promossa dalla Fondazione Vialli e Mauro per la ricerca e lo sport Onlus. Dopo la prima edizione andata in scena a Genova lo scorso anno, l’evento approda ora a Torino.

A tre anni dalla scomparsa di Gianluca Vialli, l’omaggio si rinnova attraverso i ricordi di compagni di squadra, amici e giornalisti che ne celebrano la figura umana e sportiva. Tra gli interventi più attesi c’è stato anche quello di Gigi Buffon, che oltre a ricordare l’ex capitano ha affrontato diversi altri temi. Ecco le parole raccolte da Juventusnews24:

RICORDO VIALLI – «Vialli? Un ricordo indelebile, sempre presente, il patrimonio che ci ha lasciato è talmente denso di valori che vivrà per sempre. Il suo insegnamento? Di fare tutte le cose in maniera seria, è stato calciatore, calciatore capitano, allenatore, opinionista, è stato tantissime cose e in qualsiasi ruolo ci ha messo serietà, impegno, credibilità».

SERIE A – «A me sembra un campionato molto godibile. Inter-Napoli è stata uno spot per il nostro calcio. Davanti c’è una lotta serrata e credo che il livello dei calciatori, degli allenatori e del campionato sia di tutto rispetto».

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

JUVENTUS – «La Juventus fa fatica a mettere le basi per vincere? Fatica non lo so, da quando è arrivato Luciano mi sembra di intravedere qualcosa di importante, mi sembra che la squadra stia recependo molto bene ciò che il mister impartisce e ha un’identità ben precisa, devo dire ho visto le ultime partite, compresa quella di Cagliari che è stata inspiegabile, non rivedevo una Juve con quel tipo di piglio, identità, voglia di aggredire l’avversario da veramente tanto tempo, mi auguro che ill mattoncino per tornare ad essere di nuovo protagonisti sia stato messo»

NAZIONALE – «Nulla è lasciato al caso. Gattuso si prodiga in tutto pur di stare vicino ai ragazzi e di dare il sostegno. Ha anche la forza per trascinare tutti noi dirigenti. Le prerogative per arrivare dove vogliamo ci sono. L’importante è arrivare ai giorni decisivi senza alcun rimpianto e lo stiamo facendo».

LEGGI LE PAROLE INTEGRALI DI BUFFON SU JUVENTUSNEWS24