Buffon al Real Madrid come vice Courtois: la bomba dalla Spagna

Gianluigi Buffon potrebbe trasferirsi al Real Madrid come vice Courtois: lo scenario

Secondo quanto riportato da DonDiario, Buffon avrebbe scelto il Real Madrid dopo l’addio alla Juventus. Ecco quanto riportato dal portale spagnolo, con il virgolettato evidenziato da Tuttosport.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24

«A 43 anni Buffon si trova di fronte alla decisione di appendere i guanti al chiodo o di vivere un’ultima avventura, forse al Real Madrid. Dopo una carriera sportiva molto lunga e di successo sogna ancora di vincere una Champions League e non ha ancora rinunciato a questa possibilità. Per questo non rinnoverà con i bianconeri e si è offerto, secondo fonti vicine al club, come nuovo sostituto di Courtois al Real Madrid».