Buffon sull’Inter: «Sarebbe stato fantastico avere 4 squadre agli ottavi»

Buffon ha parlato delle prestazioni delle italiane in Champions: «Mi spiace per l’eliminazione dell’Inter»

Gigi Buffon è dispiaciuto che l’Inter sia uscita dalla Champions League, l’ha rivelato in un post sulla sua app: «Mi spiace per l’eliminazione dell’Inter: sarebbe stato fantastico per il calcio italiano portare quattro squadre agli ottavi»

Ha poi fatto le congratulazione a Napoli e Atalanta: «In attesa dei sorteggi di lunedì, voglio fare i miei personali complimenti al Napoli e all’Atalanta per il passaggio del turno».