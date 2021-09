Bulgaria, Kostadinov: «Ammiro Bonucci, è la nostra chance per farci notare»

Georgi Kostadinov, centrocampista della Bulgaria, parla alla vigilia della gara contro l’Italia: le sue dichiarazioni

Georgi Kostadinov, centrocampista e capitano della Bulgaria, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Italia. Le sue dichiarazioni in vista della partita e la rivelazione: tifoso juventino e ammirazione per Bonucci.

«Voglio iniziare anche io con gli auguri, essere il capitano è un grande onore per me. Speriamo si possa costruire un gruppo compatto, speriamo in una grande partita domani. Non c’è apprensione per la gara di domani, ci sono tanti giovani con tanta fame che vogliono fare una bella figura. Questa è la nostra chance, ognuno cerca di andare in un club di grande livello. Per quanto riguarda le mie preferenze, io sono un fan della Juventus e ammiro tanto Bonucci».