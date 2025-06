Bundesliga: il trono dei bomber tra conferme, sorprese e rivoluzioni. Kane vince ancora, ma non è lui il vero protagonista dell’anno…

La lotta per il titolo di capocannoniere della Bundesliga, il prestigioso Torjägerkanone, è da sempre uno degli spettacoli più avvincenti del calcio tedesco. Confrontando la classifica finale della stagione 2023-24 con quella del 2024-25, emerge un panorama radicalmente trasformato.

Se alcuni nomi familiari continuano a dominare, molti protagonisti della passata stagione sono scomparsi dai radar, sostituiti da volti nuovi e da giocatori che hanno compiuto un incredibile salto di qualità.

Un’analisi approfondita rivela tendenze, trasferimenti azzeccati e un ricambio generazionale che rende il campionato tedesco imprevedibile e affascinante.

Chi è migliorato: L’ascesa dei nuovi protagonisti

La palma del giocatore maggiormente migliorato spetta senza dubbio a Patrik Schick. L’attaccante del Bayer Leverkusen, assente dalla top 10 nella stagione precedente, è esploso nel 2024-25 con 21 gol, trascinando la sua squadra e candidandosi seriamente al titolo di capocannoniere. La sua rinascita è emblematica della continuità del progetto tecnico del Leverkusen. Un altro nome che spicca è quello di Jonathan Burkardt del Magonza. Passare da un ruolo secondario a segnare 18 gol in Bundesliga è un’impresa straordinaria, che testimonia una maturazione tecnica e mentale impressionante. Anche Tim Kleindienst, dopo il trasferimento al Borussia Mönchengladbach, ha dimostrato di poter mantenere un’alta media realizzativa (16 gol) anche in un club con maggiori pressioni, confermandosi come un centravanti affidabile e letale. Questi giocatori non si sono limitati a migliorare le proprie statistiche; hanno ridefinito le gerarchie offensive del campionato.

Chi è peggiorato: calo fisiologico o cambio di rotta?

Il nome più illustre in questa categoria è, paradossalmente, Harry Kane. Sebbene 26 gol rappresentino un bottino da fuoriclasse, segnano un calo netto rispetto alle 36 reti della sua stagione d’esordio. Questo “peggioramento” statistico potrebbe essere legato a dinamiche di squadra diverse nel Bayern Monaco o a un semplice assestamento dopo un’annata da record. Tuttavia, il dato più eclatante è la scomparsa totale di quasi metà della top 10 del 2023-24. Giocatori come Loïs Openda (24 gol l’anno prima), Deniz Undav (18), Maximilian Beier (16), Andrej Kramarić (15), Victor Boniface (14) e Donyell Malen (13) non figurano più nelle posizioni di vertice.

Le novità: volti nuovi e trasferimenti vincenti

Il calciomercato interno alla Bundesliga ha rimescolato le carte in modo decisivo. Serhou Guirassy, dopo una stagione fenomenale allo Stoccarda (28 gol), si è trasferito al Borussia Dortmund e ha continuato a segnare a raffica (21 gol), dimostrando di essere un bomber di caratura internazionale. Il suo ex club, lo Stoccarda, non è rimasto a guardare: ha perso Guirassy ma ha trovato in Ermedin Demirović (prelevato dall’Augusta) e nel giovane Nick Woltemade una nuova e prolifica coppia d’attacco, capace di segnare 27 gol in due. L’Eintracht Francoforte ha fatto un doppio colpo, portando in alto sia Omar Marmoush che il nuovo acquisto Hugo Ekitike, entrambi a quota 15 gol. La vera sorpresa di mercato è però Michael Olise: il suo impatto al Bayern Monaco è stato immediato, con 12 gol che lo inseriscono subito tra i migliori, affiancando un sempre più decisivo Jamal Musiala.

Oltre i numeri: cosa ci dicono le statistiche (e non solo)

Un’analisi più attenta, che va oltre il semplice conteggio dei gol, rivela dettagli interessanti. Nella stagione 2024-25, ben 9 dei 26 gol di Harry Kane sono arrivati su calcio di rigore, una percentuale (35%) molto più alta rispetto alla stagione precedente (8 su 36, ovvero il 22%). Questo potrebbe indicare una maggiore dipendenza del Bayern dagli undici metri. Al contrario, la performance di Patrik Schick è ancora più impressionante se si considera che i suoi 21 gol sono stati tutti segnati su azione, senza alcun rigore. Questo dato lo qualifica come il finalizzatore “puro” più letale del campionato. Anche l’exploit di Guirassy al Dortmund è notevole perché avvenuto cambiando sistema di gioco, confermando la sua eccezionale capacità di adattamento.