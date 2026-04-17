Serie A
Diretta gol Serie A: in campo Sassuolo Como
Diretta Gol Serie A, sfide valide per la 33esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE
La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite valevoli per la 33esima giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/26.
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1′ INIZIA IL MATCH – Calcio d’inizio.
Formazioni ufficiali
SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Coulibaly; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Nzola, Laurienté. Allenatore: Grosso
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Moreno; Caqueret, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Baturina; Morata. Allenatore: Fabregas
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