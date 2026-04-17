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Serie A

Diretta gol Serie A: in campo Sassuolo Como

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Published

5 minuti ago

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Pinamonti Sassuolo Cagliari 1

Diretta Gol Serie A, sfide valide per la 33esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE

La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite valevoli per la 33esima giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/26.

SEGUI QUI LA DIRETTA LIVE DI SASSUOLO COMO

1′ INIZIA IL MATCH – Calcio d’inizio.

Formazioni ufficiali

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Coulibaly; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Nzola, Laurienté. Allenatore: Grosso

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Moreno; Caqueret, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Baturina; Morata. Allenatore: Fabregas

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