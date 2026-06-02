Yildiz a GQ All-Stars: «La 10 della Juventus non è una maglia qualunque. La realtà che sto vivendo oggi è migliore dei miei sogni d’infanzia»

Yildiz, numero 10 della Juventus, è stato intervistato da GQ All-Stars. Queste le parole del calciatore bianconero

Intervistato da GQ All-Stars, Kenan Yildiz ha rilasciato queste dichiarazioni.

SOGNO DA BAMBINO – «Da bambino sognavo solo di diventare un calciatore famoso e di giocare ai massimi livelli. Ma la realtà che sto vivendo oggi è persino migliore dei miei sogni d’infanzia».

GERMANIA, ITALIA, TURCHIA – «La Germania è il Paese in cui sono nato e cresciuto, dove ho imparato la disciplina, l’ordine e l’etica del lavoro. Porto la Turchia nel cuore: il Paese di mio padre, la nazionale che ho scelto e la terra che mi fa sempre sentire apprezzato e mi dà un senso di appartenenza. L’Italia, in particolare Torino, è il luogo in cui sono maturato sia come persona che come calciatore. Oggi mi sento a casa in tutti e tre i paesi perché la mia famiglia è sempre vicina a me».

LA 10 ALLA JUVE – «Alla Juventus, il numero 10 non è una maglia qualunque. Lo senti fin dal primo istante, perché conosci la storia del club e i giocatori che l’hanno indossata prima di te. È un grande onore e una grande responsabilità per me. Ovviamente, non voglio pensare costantemente al peso di questa maglia. Perché alla fine, ciò che conta è essere in campo, giocare il mio calcio e dare il mio contributo alla squadra. Ma sono anche consapevole che quando indossi quella maglia, devi sempre dare qualcosa in più per il club, per i tifosi e per tutti coloro che credono in te».

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DAL BAYERN ALLA JUVE – «La scelta della Juventus non è stata solo una decisione professionale; si è basata anche sulla fiducia. Sentivo che questa squadra mi avrebbe dato una visione chiara. Il club mi ha davvero visto, ha creduto nel mio potenziale e mi ha offerto un percorso di crescita graduale. Una delle cose più importanti per un giovane calciatore è che le persone credano in lui non solo quando gioca bene, ma durante tutto il suo percorso di sviluppo. La Juventus mi ha trasmesso questa sensazione fin dal primo giorno. Ecco perché Torino e la Juventus occupano un posto speciale nella mia vita. Perché qui ho trovato il luogo giusto per crescere sia come calciatore che come persona».

MONDIALE – «La Coppa del Mondo è un sogno che si avvera per me. Non solo un mio sogno, ma un sogno condiviso da tutta la squadra e da tutto il Paese. Il fatto che la nazionale sia tornata ai Mondiali dopo tanti anni suscita in tutti noi un’emozione fortissima. Sentiamo la responsabilità di rappresentare il nostro Paese, ma portiamo con noi anche l’energia dei nostri tifosi. Questa è una fonte di motivazione davvero speciale per me. Voglio essere pronto, impegnarmi al massimo ogni giorno e dare tutto il possibile per la squadra. Non mi piace fare grandi promesse. Ma posso dire questo: saremo lì con rispetto, con grande passione e con il desiderio di rendere orgoglioso il nostro Paese».

QUI L’INTERVISTA COMPLETA A YILDIZ