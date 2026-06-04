Besiktas Italiano, contatti continui e pressing crescente: si lavora all’intesa per portare il tecnico in Turchia

Besiktas, avanti tutta su Vincenzo Italiano: confronto costante per chiudere l’intesa e definire il progetto tecnico

Il Besiktas continua a spingere con decisione per Vincenzo Italiano. Dopo i primi segnali di interesse emersi nei giorni scorsi, il club turco ha intensificato i contatti e ora il dialogo tra le parti è costante e molto fitto.

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La separazione tra l’allenatore e il Bologna ha accelerato ulteriormente le manovre del Besiktas, che sta provando a ottenere il sì definitivo del tecnico.

Dopo i primi sondaggi, infatti, il pressing si è fatto più concreto e le conversazioni proseguono per arrivare a un’intesa totale.

A riportarlo è Gianluca Di Marzio, secondo cui il club turco considera Italiano la prima scelta per la panchina e sta lavorando per chiudere l’operazione nel più breve tempo possibile.