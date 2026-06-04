L’Inter fa la spesa alla Juve: Chivu ne prende due

Inter e Juventus. Basta accostare questi due nomi a una trattativa di mercato per accendere immediatamente il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Negli ultimi anni gli affari diretti tra i due club sono stati rarissimi, ma questa estate potrebbe riportare in primo piano uno scenario che sembrava difficile anche solo da immaginare.

Secondo le indiscrezioni lanciate nelle ultime ore da La Stampa, l’Inter starebbe monitorando con attenzione due giocatori attualmente considerati importanti all’interno della rosa bianconera. Due profili diversi, ma accomunati da una caratteristica: entrambi potrebbero rappresentare un salto di qualità immediato per la squadra guidata da Cristian Chivu.

Il primo nome è quello di Andrea Cambiaso. L’esterno azzurro piace da tempo per la sua capacità di interpretare più ruoli. Può giocare a destra, a sinistra, da terzino o da esterno di centrocampo. Una versatilità che nel calcio moderno vale tantissimo e che inevitabilmente attira l’interesse delle grandi squadre.

L’Inter, che continua a valutare rinforzi sulle corsie laterali, avrebbe inserito il suo nome tra quelli da seguire durante l’estate.

Bremer e Cambiaso: l’Inter pensa al doppio colpo

L’altro profilo osservato con interesse sarebbe Gleison Bremer. Il brasiliano rappresenta uno dei difensori più affidabili del campionato e, nonostante i problemi fisici che hanno rallentato il suo percorso negli ultimi mesi, continua a godere di una reputazione molto alta sul mercato internazionale.

Inter, tentazione Bremer e Cambiaso (Instagram Andrea Cambiaso) – Calcionews24.com

Per caratteristiche tecniche e fisiche sarebbe il classico centrale in grado di migliorare immediatamente qualsiasi reparto difensivo. L’Inter osserva. Senza affondare il colpo, almeno per ora. Il motivo è piuttosto semplice. La Juventus potrebbe anche prendere in considerazione offerte importanti per entrambi i giocatori, ma preferirebbe evitare di rafforzare una diretta concorrente.

Ed è qui che la vicenda si complica. Cambiaso continua ad avere estimatori all’estero e nelle ultime settimane sarebbe finito anche nei radar del Barcellona. Un interesse che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più concreto nei prossimi mesi.

La situazione di Bremer è simile. Diversi club di Premier League continuano a seguirlo con attenzione e anche il Bayern Monaco viene accostato al difensore brasiliano. Una concorrenza che mette la Juventus in una posizione piuttosto comoda.

Se dovesse arrivare il momento di cedere, a Torino preferirebbero quasi certamente aprire una trattativa con società straniere piuttosto che sedersi al tavolo con l’Inter. Per questo motivo le possibilità di vedere entrambi in nerazzurro restano oggi piuttosto ridotte.

Ma il fatto stesso che l’Inter stia osservando due titolari della Juventus racconta bene quanto il mercato possa diventare imprevedibile quando entrano in gioco esigenze tecniche, grandi investimenti e rivalità storiche che sembrano invalicabili fino al giorno prima.