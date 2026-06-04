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Mercato Juve, Carlos Augusto nel mirino se parte Cambiaso: ecco cosa sta succedendo

Published

6 ore ago

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Carlos Augusto Inter

Calciomercato Juventus, che incastro sulle fasce! Carlos Augusto è il nome forte dei bianconeri se Cambiaso saluta

Le grandi manovre della Juventus in vista del mercato estivo potrebbero presto coinvolgere anche le corsie esterne. L’eventuale cessione di Andrea Cambiaso all’estero — con il Barcellona molto attivo e diversi club di Premier League pronti a inserirsi — aprirebbe infatti la strada a un sostituto già individuato: Carlos Augusto, esterno brasiliano classe 1999 attualmente all’Inter.

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Secondo La Stampa, il giocatore è sotto contratto con i nerazzurri fino al 2028, ma non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo. Una situazione che lo spinge a guardarsi intorno alla ricerca di un progetto che gli garantisca maggiore continuità da titolare, un ruolo che a Torino — sponda Juve — lo “affascina” particolarmente.

I dettagli del possibile affare

  • Flessibilità tattica — Nato come esterno a tutta fascia, può giocare sia a sinistra sia a destra e, all’occorrenza, adattarsi anche da braccetto sinistro in una difesa a tre.
  • Valutazione di mercato — Il suo cartellino è stimato intorno ai 23 milioni di euro.
  • La posizione dell’Inter — Il club non vorrebbe privarsene, ma potrebbe aprire alla trattativa se il giocatore dovesse chiedere esplicitamente la cessione.

La Juventus osserva con attenzione: se Cambiaso dovesse partire, Carlos Augusto rappresenterebbe un profilo già pronto, duttile e perfettamente inseribile nel sistema di gioco bianconero.

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