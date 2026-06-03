Allarme Argentina: le condizioni di Nico Paz preoccupano Scaloni, partecipazione al Mondiale in bilico

Argentina in apprensione: il problema al ginocchio mette a rischio il Mondiale di Nico Paz. Spunta il nome del possibile sostituto

Nonostante sia già volato negli Stati Uniti con il resto della squadra, non è ancora certo che Nico Paz sarà a disposizione dell’Argentina per l’inizio del Mondiale. A mettere in dubbio la sua presenza è il problema al ginocchio accusato contro il Verona, che lo ha costretto a saltare anche le ultime due gare di campionato con il Como.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Il trequartista, promesso sposo del Real Madrid, sperava di risolvere il fastidio prima della Coppa del Mondo, ma – secondo AS – nel ritiro dell’Albiceleste cresce la preoccupazione sulle sue condizioni.

Al momento la partecipazione di Paz al Mondiale resta in bilico. Per questo Emiliano Buendía, trequartista dell’Aston Villa, si mantiene pronto: in caso di forfait sarebbe lui il sostituto designato.

Il CT Scaloni dovrà comunque decidere in tempi stretti: la lista dei convocati può essere modificata fino a 24 ore prima della gara inaugurale del torneo.



