Scoppia il caso Embolo! La Svizzera parte per gli USA senza di lui: il blocco tra autorizzazione sospesa e minacce passate

Scoppia il caso Embolo! La Svizzera parte per gli USA senza di lui: il blocco tra autorizzazione sospesa e minacce. Cosa sta succedendo

Un imprevisto dell’ultima ora ha colpito la nazionale svizzera a pochi giorni dall’inizio del Mondiale 2026 negli Stati Uniti. Breel Embolo, uno degli uomini più rappresentativi della squadra elvetica, non ha potuto imbarcarsi sul volo diretto a Los Angeles a causa di un problema legato all’autorizzazione ESTA, necessaria per l’ingresso negli Stati Uniti nell’ambito del programma di esenzione dal visto.

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L’attaccante del Monaco era inizialmente in possesso di un’autorizzazione regolarmente approvata, ma poche ore prima della partenza la situazione è cambiata. A chiarire l’accaduto è stata la Federazione svizzera, che ha precisato: «L’autorizzazione ESTA del giocatore risultava approvata in mattinata, ma alle 10.30 siamo stati informati che il dossier necessita di ulteriori verifiche». Al momento non sono stati forniti dettagli ufficiali sulle ragioni di questa decisione da parte delle autorità statunitensi, ma la Federazione resta ottimista e confida in una rapida soluzione: «Siamo in contatto con le autorità competenti e riteniamo che Breel possa raggiungere la squadra già oggi o al più tardi domani».

Secondo quanto emerso, la vicenda potrebbe essere collegata a una sentenza pronunciata dai tribunali svizzeri: lo scorso 21 aprile, infatti, Embolo è stato condannato in via definitiva, con pena sospesa, per alcune minacce risalenti al 2018, quando militava nel campionato svizzero.

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Nonostante il contrattempo, la squadra mantiene la serenità. I compagni hanno sdrammatizzato l’accaduto sui social: l’account ufficiale della Svizzera ha pubblicato una foto della squadra a bordo dell’aereo con il messaggio: «Un posto vuoto, ma non per molto. Ci vediamo presto, Breel». Anche Manuel Akanji ha scherzato sulla situazione, condividendo una storia Instagram insieme a Granit Xhaka e Noah Okafor, disegnando una figura stilizzata al posto del compagno assente e taggando Embolo.

Nato in Camerun ma nazionale svizzero, Embolo vanta 85 presenze e 23 reti con la Svizzera e si prepara a disputare il suo terzo Mondiale. Inserita nel Gruppo B con Canada, Bosnia ed Erzegovina e Qatar, la squadra punta a migliorare il proprio record storico, rappresentato dai quarti di finale raggiunti nelle precedenti edizioni. L’auspicio è che il numero 7 possa unirsi al più presto ai compagni e contribuire alla corsa della Svizzera in questa competizione internazionale.