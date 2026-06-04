Calciomercato
Fiorentina, si pensa a Bento come erede di De Gea: primi ragionamenti sul portiere dell’Al‑Nassr
De Gea verso l’addio? La Fiorentina valuta il sostituto: spunta l’idea Bento dell’Al‑Nassr per aprire un nuovo ciclo tra i pali
In casa Fiorentina si guarda già al futuro tra i pali, soprattutto in caso di addio a David De Gea. Come riportato da Manuele Baiocchini di Sky Sport, il club viola ha messo nel mirino Bento, classe 1999, attualmente all’Al‑Nassr.
Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno
Il portiere brasiliano non è un nome nuovo per il calcio italiano: già a gennaio era stato vicinissimo al Genoa, con una trattativa sfumata soltanto nelle ultime ore di mercato.
In quell’occasione Bento aveva scelto di restare all’Al‑Nassr, rinviando ogni discorso legato a un trasferimento in Europa.
Ora, però, lo scenario potrebbe riaprirsi: la Fiorentina valuta il profilo con grande attenzione e lo considera una delle prime opzioni qualora De Gea decidesse di lasciare Firenze.
Ultimissime
video
Sampdoria, è il momento delle risposte forti: continuità e chiarezza devono guidare il nuovo corso – VIDEO di Dario Bartolucci Lupi
Sampdoria, servono risposte immediate: continuità e chiarezza per ricostruire credibilità e futuro – VIDEO di Dario Bartolucci Lupi La Sampdoria...