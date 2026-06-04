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Calciomercato

Fiorentina, si pensa a Bento come erede di De Gea: primi ragionamenti sul portiere dell’Al‑Nassr

mauro.pioli

Published

5 ore ago

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Bento

De Gea verso l’addio? La Fiorentina valuta il sostituto: spunta l’idea Bento dell’Al‑Nassr per aprire un nuovo ciclo tra i pali

In casa Fiorentina si guarda già al futuro tra i pali, soprattutto in caso di addio a David De Gea. Come riportato da Manuele Baiocchini di Sky Sport, il club viola ha messo nel mirino Bento, classe 1999, attualmente all’Al‑Nassr.

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Il portiere brasiliano non è un nome nuovo per il calcio italiano: già a gennaio era stato vicinissimo al Genoa, con una trattativa sfumata soltanto nelle ultime ore di mercato.

In quell’occasione Bento aveva scelto di restare all’Al‑Nassr, rinviando ogni discorso legato a un trasferimento in Europa.

Ora, però, lo scenario potrebbe riaprirsi: la Fiorentina valuta il profilo con grande attenzione e lo considera una delle prime opzioni qualora De Gea decidesse di lasciare Firenze.

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