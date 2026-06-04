Barcola strega l’Europa: occhio Psg, sirene dalla Premier League per il francese. Permanenza o addio (costoso)?

Barcola ha stregato l’Europa: sirene dalla Premier League per l’esterno del Psg. Cosa succederà in estate

Il calciomercato estivo si preannuncia rovente per i top club europei e il Paris Saint-Germain si prepara a difendere i propri gioielli dai continui assalti internazionali. Tra i nomi più chiacchierati delle ultime settimane spicca senza dubbio quello di Bradley Barcola. L’esterno offensivo transalpino ha attirato su di sé le attenzioni delle principali big del continente, pronte a scatenare una vera e propria asta. Secondo Fabrizio Romano, i prossimi mesi saranno assolutamente decisivi per delineare il futuro del talentuoso attaccante, attualmente al centro di fitte e complesse trame di mercato.

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L’interesse della Premier League: Arsenal e Liverpool in prima fila

Già da maggio, i movimenti più concreti e insidiosi attorno al giocatore arrivano direttamente dall’Inghilterra. Le sirene della Premier League suonano forti per la talentuosa ala del PSG. In cima alla ristretta lista delle pretendenti figurano infatti due colossi assoluti del calcio britannico: l’Arsenal e il Liverpool.

I Gunners sono alla costante ricerca di pedine veloci, giovani e tecniche per arricchire il proprio scacchiere offensivo, mentre i Reds valutano profili di spessore per garantire continuità ad altissimi livelli. Oltre a queste due superpotenze, Romano conferma il forte inserimento di un terzo club misterioso, il cui nome rimane per ora sotto stretto riserbo, ma che potrebbe clamorosamente sparigliare le carte sul tavolo delle trattative.

Il nodo della procura: Moussa Sissoko è l’agente ufficiale

In un panorama calcistico costantemente dominato da speculazioni e mezze verità, è fondamentale fare chiarezza sulle figure chiave che gestiranno l’eventuale colossale operazione. Nelle ultime ore, infatti, sono circolate diverse false notizie in merito alla rappresentanza legale del calciatore.

Il noto giornalista ha confermato in via definitiva che l’agente di Barcola è e rimane Moussa Sissoko, il procuratore che gestisce ufficialmente gli interessi dell’ala francese già dal 2025. Una precisazione vitale per l’ambiente e per qualsiasi società intenzionata a intavolare una reale trattativa con i vertici parigini.

Gli scenari futuri: permanenza a Parigi o nuova avventura?

La palla passa ora alla dirigenza del Paris Saint-Germain e al giocatore stesso. L’esterno ha dimostrato di possedere colpi da campione, divenendo in breve tempo una risorsa tattica inestimabile. Tuttavia, il fascino, il blasone e le ricchezze del campionato d’Oltremanica rappresentano una tentazione fortissima per chiunque. Le prossime settimane di contrattazioni delineeranno la scelta finale: blindare il gioiello all’ombra della Torre Eiffel o cedere alle ricchissime lusinghe inglesi.