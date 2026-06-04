Roma, in arrivo 6 milioni di euro dal Basilea per il caso Calafiori: cosa sta succedendo

Roma pronta a guadagnare 6 milioni di euro dal Basilea per il caso Calafiori: la ricostruzione di quanto successo

Come ormai consuetudine al termine di ogni campionato, il calciomercato della Roma entra nel vivo con una priorità assoluta: formalizzare le cessioni entro la scadenza cruciale del 30 giugno. L’obiettivo della dirigenza capitolina è registrare nel bilancio 2025/26 le plusvalenze necessarie per rispettare i rigidi parametri del Settlement Agreement stipulato con la UEFA. Si tratta di un passaggio contabile e strategico obbligato per garantire la stabilità finanziaria del club e muoversi liberamente sul mercato.

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Verso la risoluzione del caso Calafiori con il Basilea

Mentre la società si prepara ad annunciare ufficialmente l’arrivo del nuovo direttore sportivo Tony D’Amico, in arrivo dall’Atalanta, l’attenzione legale del club è fortemente concentrata su un intricato contenzioso internazionale. La Roma è infatti a un passo da un’attesa svolta legale contro il Basilea, riguardante la complessa e fruttuosa cessione di Riccardo Calafiori.

Secondo quanto ricostruito dal quotidiano Il Messaggero, nel 2022 i giallorossi cedettero il difensore agli svizzeri per 2,5 milioni di euro, inserendo a proprio favore una clausola del 40% sulla futura rivendita. Al momento del passaggio di Calafiori al Bologna, la Roma ha regolarmente incassato 1,5 milioni di euro. Tuttavia, l’accordo tra il Basilea e il club rossoblù prevedeva a sua volta un’ulteriore percentuale del 50% sulla futura vendita.

Quando il difensore è approdato all’Arsenal, il club elvetico ha incassato questa ricca quota. È esattamente qui che è scoppiato il caso: il club capitolino ritiene di aver pieno diritto a una quota anche su questa seconda rivendita, calcolando un incasso mancato pari a ulteriori 6 milioni di euro. Di fronte all’inadempienza degli svizzeri, la società giallorossa si è rivolta al Tribunale dello Sport di Losanna. Il pronunciamento definitivo sembra essere ormai imminente e, secondo quanto filtra dagli ambienti legali, dovrebbe sorridere alla proprietà della famiglia Friedkin.

Le prime mosse in uscita e l’orizzonte Champions League

Nel frattempo, per iniziare concretamente a centrare l’obiettivo fissato dalla UEFA, la dirigenza ha già chiuso un’importante operazione in uscita. Il giovane difensore classe 2007 Aboubacar Sangaré è stato ufficialmente ceduto alla formazione spagnola dell’Elche. Questa mossa ha generato un’immediata plusvalenza di 3,8 milioni di euro, segnando il fondamentale punto di partenza per il risanamento dei conti estivi.

La strada verso la sostenibilità economica prosegue dunque a ritmi serrati, sostenuta da una grande certezza a fare da sfondo al progetto: la consapevolezza che nel bilancio 2026/27 il club potrà finalmente beneficiare del sostanzioso ritorno dei ricavi legati alla ricchissima Champions League.