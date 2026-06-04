Cagliari, fari puntati su Berenbruch: il giovane nerazzurro torna nel mirino dopo l’interesse di gennaio

Cagliari, spunta l’idea Berenbruch! L’interesse è rilanciato: il club rossoblù torna sul talento dell’Inter dopo gennaio

Il Cagliari sta entrando nella fase decisiva della propria rivoluzione dirigenziale in vista della prossima stagione. La società rossoblù è orientata a puntare con decisione su Pietro Accardi come nuovo direttore sportivo, figura chiamata a guidare un mercato ambizioso e a costruire una squadra competitiva e sostenibile nel medio periodo.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Il nome nuovo: Thomas Berenbruch

Tra i primi profili finiti sul taccuino del club spicca quello di Thomas Berenbruch, centrocampista classe 2006 cresciuto nel settore giovanile dell’Inter. Il suo nome era già stato accostato ai rossoblù durante la sessione invernale, ma ora la pista appare più concreta.

Reduce da una stagione importante con l’Inter U23, Berenbruch ha collezionato 29 presenze tra Serie C e Coppa Italia di categoria, mostrando continuità, personalità e una notevole capacità di adattarsi a diversi contesti tattici. Un profilo giovane ma già abituato al calcio dei grandi.

Cagliari, strategia chiara: giovani di prospettiva e identità tecnica

Il mercato rossoblù, sotto la guida di Accardi, punta a costruire una rosa equilibrata tra esperienza e giovani talenti. Berenbruch incarna perfettamente questa filosofia: un giocatore ancora in crescita, ma con un minutaggio significativo tra i professionisti e caratteristiche utili al progetto tecnico della prima squadra.

L’interesse per il centrocampista conferma la volontà del club di rafforzare il reparto centrale con prospetti italiani, pronti a crescere all’interno di un ambiente che vuole tornare a programmare con continuità.

Berenbruch come primo tassello del nuovo centrocampo

Il possibile arrivo del classe 2006 potrebbe rappresentare il primo passo di una strategia più ampia, mirata a consolidare il centrocampo e gettare basi solide per la prossima stagione. Accardi avrà il compito di monitorare il mercato dei giovani, individuare i profili più adatti e integrare calciatori pronti a fare il salto di categoria.

L’attenzione verso talenti come Berenbruch conferma un progetto di lungo periodo: valorizzare giovani in grado di crescere, strutturarsi e diventare protagonisti con la maglia rossoblù.