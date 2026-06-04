Conte e il Napoli si separano: ufficiale la risoluzione consensuale tra l’allenatore e il club azzurro. Il comunicato

Conte lascia ufficialmente il Napoli: comunicata la risoluzione consensuale del tecnico con il club azzurro. Il comunicato ufficiale

Il Napoli ha annunciato in via ufficiale la fine del rapporto con il proprio tecnico. Attraverso una nota diffusa sui propri canali, il club partenopeo comunica di aver risolto consensualmente ed in anticipo rispetto alla naturale scadenza il contratto che legava la società ad Antonio Conte e a tutti i Suoi collaboratori. Si chiude così, di comune accordo, una parentesi straordinariamente vincente per la storia recente della squadra campana.

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Due stagioni di trionfi: dal quarto Scudetto alla Supercoppa Italiana

L’avventura del tecnico salentino all’ombra del Vesuvio resterà per sempre incisa a caratteri cubitali negli annali della società azzurra. Nelle due stagioni trascorse alla guida tecnica della prima squadra, il condottiero ha saputo plasmare il gruppo, capace di dominare in Italia con grinta e organizzazione tattica. Il vertice assoluto di questo indimenticabile percorso è stato raggiunto il 23 maggio 2025, giornata storica in cui Conte ha condotto il Napoli alla conquista del quarto scudetto. Un trionfo ampiamente meritato, celebrato da un’intera città in delirio, che ha certificato il livello di eccellenza raggiunto dalla rosa.

L’eco dei successi, tuttavia, non si è fermata al solo campionato. La mentalità vincente impressa dall’allenatore ha spinto la formazione partenopea ad alzare al cielo anche la Supercoppa Italiana, vinta trionfalmente lo scorso 22 dicembre. Due trofei importantissimi che arricchiscono la bacheca del club e testimoniano l’impatto tecnico e motivazionale che l’ex CT ha avuto su tutto l’ambiente.

I ringraziamenti del club e i nuovi scenari sportivi

Nel proprio comunicato, la dirigenza campana ha tenuto a esprimere tutta la propria profonda gratitudine per i traguardi raggiunti insieme, rivolgendo all’allenatore e al suo intero staff: “i nostri ringraziamenti per l’eccellente lavoro svolto, oltre ai migliori auguri per il futuro e per le prossime sfide professionali che decideranno di affrontare“. Il congedo ufficiale si è poi chiuso con una frase semplice ma densa di riconoscenza: “Grazie, mister!”.

Adesso si spalancano scenari affascinanti e complessi per entrambe le parti coinvolte. Il Napoli lo sostituirà con Max Allegri, capace di raccogliere un’eredità tanto prestigiosa quanto pesante. Dall’altra parte, Antonio Conte torna a essere il pezzo più pregiato tra i manager attualmente liberi, pronto a intraprendere l’ennesima grande avventura della sua scintillante carriera.