De Laurentiis: «De Bruyne e Lukaku? Vedremo quando ci metteremo tutti a lavorare cosa ne penserà l’allenatore nuovo»

De Laurentiis svela a sorpresa: «De Bruyne e Lukaku? Vedremo quando ci metteremo tutti a lavorare cosa ne penserà il nuovo tecnico»

Aurelio De Laurentiis non usa giri di parole e rilancia le ambizioni del Napoli in vista della prossima stagione.

Il presidente azzurro guarda già al futuro con grande determinazione, convinto che la squadra possa tornare a competere ai massimi livelli sia in Serie A sia in Champions League.

Reduce da un secondo posto in campionato e dall’eliminazione nella League Phase della Champions, De Laurentiis è tornato proprio su questo tema, sottolineando come il club voglia ripartire con idee chiare, maggiore continuità e un progetto tecnico capace di riportare il Napoli stabilmente tra le grandi d’Europa. Le parole in conferenza:

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PAROLE – «Se punteremo più allo Scudetto o all’Europa? L’uno non esclude l’altro. Non è andata bene, ce ne siamo fatti una ragione ma siamo arrivati secondi»

ALLENATORE – «Posso presentare l’allenatore quando i regolamenti me lo concedono. Io non sono uno che va fuori dalle regole. Quando potremo annunciare l’allenatore, lo annunceremo»

LUKAKU E DE BRUYNE – «Hanno fatto delle affermazioni che possono essere accettabili o contestabili, dipende dai punti di vista. Vedremo quando ci metteremo tutti a lavorare cosa ne penserà l’allenatore nuovo. Poi se dovranno andare via, andranno via. Qual è il problema? È pieno di calciatori nel mondo»



