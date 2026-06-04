Manchester United, i Glazer aprono alla vendita: alcuni membri studiano la cessione delle partecipazioni

Quote Manchester United, alcuni Glazer sarebbero pronti a vendere: si apre adesso un nuovo fronte societario per il futuro

La famiglia Glazer sta valutando un possibile disimpegno dal Manchester United. Secondo quanto riportato da Bloomberg, alcuni membri del gruppo proprietario — titolari complessivamente del 48,9% delle quote del club — avrebbero avviato discussioni interne sulla possibilità di cedere in tutto o in parte le proprie partecipazioni nei Red Devils.

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Una famiglia divisa sul futuro

Il confronto, al momento, riguarderebbe soprattutto la vendita delle quote detenute da singoli componenti, che starebbero cercando di convincere anche gli altri azionisti a valutare un’uscita collettiva. Non esiste però una linea comune: all’interno della famiglia permangono posizioni differenti, con alcuni membri contrari a una cessione e intenzionati a mantenere il controllo.

Il nodo Old Trafford e il peso degli investimenti futuri

La riflessione arriva in un momento particolarmente delicato per il club. Nei prossimi anni lo United dovrà affrontare il maxi‑investimento per la riqualificazione di Old Trafford, un progetto dal forte impatto economico e simbolico. Lo stadio è parte integrante dell’identità del club e la sua modernizzazione rappresenta uno dei dossier più complessi per la proprietà.

Allo stesso tempo, la recente qualificazione alla UEFA Champions League ha riaperto prospettive economiche rilevanti, garantendo nuove entrate e maggiore visibilità internazionale. Proprio questo ritorno nel massimo palcoscenico europeo potrebbe spingere alcuni membri della famiglia a mantenere le proprie quote, convinti che il valore del club possa crescere ulteriormente.

Possibili investitori e valutazione di mercato

In caso di apertura formale del processo di vendita, il Manchester United potrebbe attirare l’interesse di investitori mediorientali e di grandi imprenditori statunitensi. Le azioni del club sono attualmente scambiate al New York Stock Exchange intorno ai 21 dollari, per una capitalizzazione complessiva di circa 3,6 miliardi di dollari.

Tuttavia, un’eventuale cessione delle quote dei Glazer avrebbe con ogni probabilità un valore ben superiore alla semplice quotazione di mercato, anche per il peso dei diritti di voto: pur detenendo meno della metà del capitale, la famiglia controlla il 67,9% dei voti.

Il titolo ha reagito immediatamente alle indiscrezioni, registrando un rialzo fino al 7,4% nel post‑market. Un movimento che riflette le aspettative degli investitori su un possibile nuovo ingresso nel capitale, a poco più di due anni dall’operazione che ha portato Jim Ratcliffe ad acquisire circa il 29% del club.

La struttura proprietaria attuale

L’accordo con Ratcliffe ha permesso al miliardario britannico di assumere il controllo delle operazioni calcistiche, pur lasciando la famiglia Glazer saldamente presente nella governance.

Oggi Avram e Joel Glazer ricoprono il ruolo di executive co‑chairmen, mentre Kevin Glazer, Bryan Glazer, Darcie Glazer Kassewitz ed Edward Glazer siedono nel consiglio di amministrazione.

Il futuro, però, potrebbe cambiare rapidamente: la discussione interna è aperta e il destino della proprietà dei Red Devils è più incerto che mai.



