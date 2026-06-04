Real Madrid Haaland, il Manchester City smentisce tutto: pronto anche il ricorso alle vie legali

Dura presa di posizione dei Citizens sulle indiscrezioni provenienti dalla Spagna: nessuna possibilità di vedere Haaland al Real Madrid

Il Manchester City ha deciso di intervenire pubblicamente per fare chiarezza sulle recenti indiscrezioni riguardanti il futuro di Erling Haaland. Nelle ultime ore, infatti, diversi rumors provenienti dalla Spagna avevano ipotizzato un possibile trasferimento dell’attaccante norvegese al Real Madrid, alimentando speculazioni e dibattiti tra tifosi e addetti ai lavori.

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Attraverso un comunicato ufficiale, il club inglese ha però respinto con fermezza ogni voce, definendo tali ricostruzioni completamente prive di fondamento. La società inglese ha inoltre sottolineato che non esiste alcun presupposto contrattuale che possa favorire un’operazione di questo tipo.

Questo il testo integrale diffuso dal Manchester City:

“Le storie emerse dalla Spagna riguardo al futuro di Erling Haaland al Real Madrid sono FALSE”.

“NON c’è alcuna possibilità che questo accada e non esiste alcuna clausola contrattuale che lo consenta”.

“Stiamo valutando AZIONE LEGALE per l’uso dell’immagine del nostro giocatore in questo contesto”.

Una presa di posizione netta e decisa che chiude, almeno per il momento, qualsiasi scenario legato a un possibile addio di Haaland. Il messaggio del City è chiaro: il centravanti norvegese resta al centro del progetto e le indiscrezioni circolate non trovano alcun riscontro nella realtà.