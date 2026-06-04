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Grosso saluta il Sassuolo: accordo per la risoluzione e attesa per la firma con la Fiorentina
Sassuolo Grosso, ufficiale la risoluzione del contratto: ora il tecnico è pronto a formalizzare con la Fiorentina
Si chiude ufficialmente l’avventura di Fabio Grosso sulla panchina del Sassuolo. Come anticipato nei giorni scorsi, l’allenatore ha firmato la risoluzione del contratto con il club neroverde, mettendo fine a un ciclo durato due stagioni e coronato dalla promozione in Serie A.
Con l’addio ormai formalizzato, Grosso è libero di definire il suo futuro: la Fiorentina lo attende per completare l’accordo e aprire un nuovo capitolo della sua carriera.
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COMUNICATO – “Il Sassuolo Calcio comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto di prestazione sportiva con l’allenatore della Prima Squadra Maschile Fabio Grosso e il suo staff.
La società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la professionalità e il lavoro svolto durante le due stagioni in neroverde, e augura le migliori fortune professionali e personali per il prosieguo della carriera”.
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