Chivu blindato dall’Inter: accordo per il rinnovo dell’allenatore fino al 2028. Quando arriverà la firma

Chivu rinnova con l’Inter: accordo con l’allenatore romeno fino al 2028. Quando ci sarà la firma

Il connubio professionale tra la Milano nerazzurra e la sua guida tecnica è destinato a proseguire nel segno della continuità e dell’ambizione. Al termine di un’annata sportiva esaltante, i vertici societari hanno sciolto le ultime riserve strategiche per blindare la panchina. L’Inter e Cristian Chivu proseguono insieme, confermando la totale sintonia d’intenti nata e maturata nel corso dei mesi passati all’ombra di San Siro. Lo riporta Sky.

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Una conferma nel segno della continuità tecnica

La decisione della dirigenza di viale della Liberazione non giunge certo come un fulmine a ciel sereno, ma la definizione formale dei dettagli economici e della durata del nuovo vincolo sancisce in modo definitivo la centralità dell’ex difensore nel progetto sportivo del club. Sotto la sua gestione, la compagine ha mostrato un’importante crescita tattica, valorizzando le risorse della rosa e centrando gli obiettivi prefissati dalla proprietà a inizio anno con la vittoria di Scudetto e Coppa Italia.

La fiducia riposta nel lavoro dell’allenatore si traduce così in un prolungamento contrattuale mirato a dare serenità a tutto l’ambiente in vista dei prossimi appuntamenti calcistici, sia in ambito nazionale che europeo.

I dettagli del nuovo contratto: scadenza fissata al 2028

Entrando nel merito dei dettagli burocratici dell’affare, l’intesa raggiunta tra l’entourage del tecnico e i vertici di mercato nerazzurri delinea un percorso a lungo termine. Grazie a questo nuovo tassello temporale, la nuova scadenza viene fissata al 2028.

Questa estensione annuale dimostra la volontà reciproca di pianificare il futuro con calma e programmazione oculata, evitando di iniziare la prossima stagione con una scadenza troppo ravvicinata che avrebbe potuto alimentare pericolosi rumors di mercato.

Le tappe per la firma ufficiale

Per mettere nero su bianco ed espletare le ultime formalità burocratiche bisognerà tuttavia attendere ancora qualche giorno. Le parti hanno già definito ogni singolo aspetto economico e legale dell’accordo, ma il tutto verrà formalizzato al rientro del tecnico dopo qualche giorno di vacanza.

Il tecnico si sta godendo un meritato periodo di riposo per ricaricare le batterie dopo le fatiche del campionato. Al suo ritorno a Milano, la firma sul contratto darà il via ufficiale alla sessione estiva di calciomercato, durante la quale la dirigenza e l’allenatore lavoreranno a stretto contatto per puntellare l’organico e preparare l’assalto ai prossimi trofei.