Liverpool, ufficiale: Andoni Iraola è il nuovo allenatore dei Reds – VIDEO

Liverpool, è arrivata la conferma definitiva: Andoni Iraola prende posto sulla panchina dei Reds e succede a Arne Slot

Il Liverpool ha scelto: sarà Andoni Iraola il nuovo allenatore dei Reds. Il suo arrivo ad Anfield è ormai di fatto confermato, con il club inglese pronto ad aprire un nuovo ciclo tecnico dopo la separazione da Arne Slot.

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La dirigenza aveva individuato da tempo nel tecnico basco il profilo ideale per guidare la prossima fase del progetto sportivo, apprezzandone idee, metodo di lavoro e capacità di valorizzare la rosa.

Una decisione maturata progressivamente nelle ultime settimane e poi accelerata dall’addio dell’allenatore olandese, salutato con grande riconoscenza per il lavoro svolto nelle sue due stagioni alla guida del club.

Con Iraola, il Liverpool punta a inaugurare un percorso nuovo, ambizioso e in linea con la tradizione di gioco e competitività che caratterizza Anfield.

"I want to become one more of you." ✊ pic.twitter.com/EN38rKmKRz — Liverpool FC (@LFC) June 4, 2026

COMUNICATO – “Il quarantatreenne prenderà le redini dell’Anfield succedendo ad Arne Slot, che ha lasciato i Reds sabato.

Iraola arriva dopo tre stagioni di successo in Premier League con l’AFC Bournemouth, che ha guidato per la prima volta nella sua storia alla qualificazione in Europa grazie al sesto posto in classifica conquistato il mese scorso.

“Sono davvero emozionato, davvero emozionato”, ha dichiarato a Liverpoolfc.com. “Perché ovviamente conoscete il Liverpool, sapete che è un grande club, un club enorme, uno dei più grandi al mondo.”

“Ma sentendomi più a fondo e comprendendo un po’ meglio questo club, ho sempre pensato che sia un club speciale.”

“Non serve molto per essere attratti da Liverpool. Liverpool è Liverpool.”

“Ma ovviamente l’atmosfera, i tifosi, il club, i giocatori, l’opportunità per me di allenare giocatori di alto livello, la possibilità di lottare per i titoli. Penso che non ci possa essere niente di più allettante. È difficile trovare una situazione simile. Quindi, sono davvero entusiasta di iniziare.” Nato nei Paesi Baschi, nel nord della Spagna, Iraola ha avuto una lunga carriera da calciatore, giocando principalmente come terzino destro e collezionando oltre 500 presenze con l’Athletic Club in 12 stagioni.

Ha inoltre collezionato sette presenze con la nazionale spagnola prima di trasferirsi al New York City FC tra il 2015 e il 2016, anno in cui ha poi appeso gli scarpini al chiodo.

I primi passi di Iraola come allenatore risalgono all’estate del 2018, quando ha preso le redini dell’AEK Larnaca, guidandolo alla vittoria della Supercoppa cipriota.

Dopo un periodo al Mirandes, squadra della seconda divisione spagnola, è passato al Rayo Vallecano nel 2020, che ha guidato alla promozione in Liga nella sua prima stagione alla guida. Poi, appena tre anni dopo, arrivò la chiamata della Premier League e Iraola fu nominato allenatore del Bournemouth.

Il suo lavoro al Bournemouth ha attirato l’attenzione, culminando con la qualificazione alle competizioni europee la scorsa stagione, grazie a una straordinaria serie di 18 partite senza sconfitte nella seconda metà del campionato, che ha permesso alla squadra di conquistare il sesto posto.

Ora Iraola si unisce al Liverpool, dove inizierà a preparare i Reds per la prossima stagione.“