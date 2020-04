Bundesliga, gli allenamenti di Bayern e Schalke – VIDEO

Bundesliga, gli allenamenti di Bayern Monaco e Schalke 04. Ecco come sta riprendendo gradualmente il campionato tedesco

Il 9 maggio sembra essere la data per rivedere in campo il calcio, almeno quello tedesco. Il Bayern Monaco e lo Schalke 04 hanno iniziato ad allenarsi in vista della possibile ripresa.

Prima del via libera bisognerà capire quali saranno tutti i protocolli sanitari da rispettare quando si tornerà a giocare. Nel frattempo le due squadre, come la maggior parte dei club tedeschi, hanno ricominciato a lavorare.