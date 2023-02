Bundesliga, l’Union Berlino di rimonta con il Lipsia e risponde al Bayern Monaco

Vittoria in rimonta dell’Union Berlino contro il Lipsia e la squadra della ex Berlino Est rimane ad un punto dal Bayern in vetta alla Bundesliga

La favola Union Berlino rimane ancora viva. Contro il Lipsia, la squadra della ex Berlino Est vince in rimonta per 2-1, gol di Haberer e Knoche dopo il gol iniziale di Henrics.

I berlinesi rimangono quindi ad un punto dalla vetta della Bundesliga, con il Bayern Monaco che oggi ha superato il Bochum per 3-0: di Muller, Coman e Gnabry le reti.