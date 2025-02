Bundesliga, i risultati della 20ª giornata: il Bayern Monaco vince, ma con brivido; Lipsia ancora un passo falso

Bundesliga, i risultati della 20ª giornata: il Bayern Monaco vince, ma con l’Holstein rischia il pari; Lipsia ancora un passo falso, bene la prima del Borussia di Kovac

Il Bayern Monaco continua a dominare la classifica in Bundesliga, ma con l’Holstein Kiel la gara è meno semplice di quanto sembri: dopo il 4-0 iniziale con i gol di Musiala, Gnabry e la doppietta di Kane, ma nel finale rischiano il clamoroso pareggio con Porath e la doppietta di Skryzbski. Vince invece all’esordio in panchina di Nico Kovac il Borussia Dortmund in trasferta con l’Heidenheim. Ancora un passo falso invece nella corsa per la Champions del Lipsia, fermato a Berlino dall’Union sull 0-0.

St. Pauli-Augsburg 1-1 (17′ Banks aut., 83′ Komur [A])

Bayern Monaco-Holstein Kiel 4-3 (19′ Musiala, 45’+2′, 46′ Kane, 54′ Gnabry, 62′ Porath [HK], 90’+1′, 90’+1′ Skryzbski [HK])

Bochum-Friburgo 0-1 (34′ Sidillia)

Stoccarda-Borussia M’Gladbach 1-2 (25′ Ngoumou, 49′ Elvedi aut. [S], 81′ Kleindienst)

Heidenheim-Borussia Dortmund 1-2 (33′ Guirassy, 63′ Beier, 64′ Honsak [H])

Union Berlin-RB Lipsia 0-0