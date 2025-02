Bundesliga, i risultati della 22ª giornata: pari senza reti tra Leverkusen e Bayern, crisi senza fine del Dortmund

Bundesliga, i risultati della 22ª giornata: pari senza reti tra Bayer Leverkusen e Bayern Monaco, crisi senza fine del Borussia Dortmund

Finisce senza reti il big match della 22ª giornata di Bundesliga tra Bayer Leverkusen e Bayern Monaco. Alla BayArena le due squadre non si fanno male e quindi rimane costante il distacco di 8 punti tra bavaresi e aspirine. In zona Europa vittorie importanti di Friburgo e Borussia M’Gladbach, mentre invece sembra senza fine la crisi del Borussia Dortmund, che perde in casa del Bochum che passa così dall’ultimo posto al penultimo.

Union Berlino-Borussia M’Gladbach 1-2 (10′ Ulrich, 26′ Kleindienst, 63′ Ilic rig. [U])

St. Pauli-Friburgo 0-1 (88′ Trei aut.)

Bochum-Borussia Dortmund 2-0 (33′, 35′ Masouras)

Stoccarda-Wolfsburg 1-2 (72′ Woltemade [S], 77′ Tomas, 87′ Amoura rig.)

Bayer Leverkusen-Bayern Monaco 0-0