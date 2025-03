Bundesliga, i risultati della 26ª giornata: pari del Bayern Monaco, domani occasione per il Bayer Leverkusen; Borussia, l’Europa si allontana

Si riapre la Bundesliga? Il Bayern Monaco torna dalla sua trasferta a Berlino con un solo punto contro l’Union: Sané porta in vantaggio i bavaresi, ma nel finale Hollerbach fissa il risultato sull’1-1. Domani il Bayer Leverkusen, in caso di vittoria contro lo Stoccarda può tornare a -6, rendendo meno sicuro il vantaggio dei bavaresi. Intanto l’Europa si allontana per il Borussia Dortmund: ko contro lo Stoccarda, 11ª posizione in classifica e adesso per tornare a giocare in Europa la prossima stagione l’unica strada sembra essere la Champions League.

Werder Brema-Borussia M’Gladbach 2-4 (7′ rig., 28′ Plea, 38′ Schmid [WB], 45′ Silva rig. [WB], 47′ Plea, 81′ Kleindienst

Augsburg-Wolfsburg 1-0 (53′ Tietz)

Mainz-Friburgo 2-2 (34′ Burkardt, 58′ Gregoritsch [F], 74′ Hanche-Olsen, 79′ Kubler [F])

Union Berlino-Bayern Monaco 1-1 (75′ Sané, 83′ Hollerbach [UB])

St. Pauli-Hoffenheim 1-0 (51′ Weisshaupt)

Lipsia-Borussia Dortmund 2-0 (18′ Xavi Simons, 48′ Openda)