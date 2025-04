Bundesliga, i risultati della 29ª giornata: il Bayern Monaco in vista del ritorno con l’Inter pareggia con il Borussia, il Leverkusen non ne approfitta

Il Bayern Monaco, in vista del ritorno di Champions League contro l’Inter, pareggia in Bundesliga contro il Borussia Dortmund: le due tedesche rimaste in Champions non si fanno male a vicenda: 2-2 con Beier che apre le marcature, Guerreiro e Gnabry che ribaltano il risultato e poi Anton che la chiude. Non ne approfitta il Bayer Leverkusen, che fa 0-0 con l’Union Berlino e il distacco in classifica non cambia.

Hoffenheim-Mainz 2-0 (4′, 32′ Kramaric)

Borussia M’Gladbach 1-2 (14′ Gunter aut. [BM], 16′ Osterhage, 90′ Manzambi)

Bochum-Augsburg 1-2 (16′ Essende, 60′ Hofman [B], 90′ Komur)

Bayer Leverkusen-Union Berlino 0-0

Holstein Kiel-St.Pauli 1-2 (21′ Bernhardsson [HK], 34′ Sinani, 90+2′ Geschwill)

Bayern Monaco-Borussia Dortmund 2-2 (48′ Beier [BVB], 65′ Guerreiro, 69′ Gnabry, 75′ Anton [BVB])