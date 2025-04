Bundesliga, che spettacolo tra Wolfsburg e Lipsia! 5 gol e vittoria degli ospiti grazie alla doppietta di Xavi Simons

Bundesliga, che spettacolo tra Wolfsburg e Lipsia! 5 gol e successo degli ospiti con doppietta di Xavi Simons

La 29a giornata di Bundesliga si apre con il successo esterno per 2-3 del Lipsia ai danni del Wolfsburg.

Un match pieno di spettacolo, che nel primo tempo è stato a larghi tratti a tinte biancorosse, come dimostrato dal punteggio con cui si è chiusa la prima frazione di gioco; con il Wolfsburg che non ha mai smesso di crederci e nel secondo tempo ha spaventato il Lipsia avviando una rimonta che non si è conclusa anche grazie a Gulacsi, portiere degli ospiti.

La gara della Volkswagen Arena si apre dopo 11 minuti con la rete di Openda che su assist di Baku sblocca il risultato, con Xavi Simons che sale in cattedra alla mezz’ora e raddoppia dopo 26 minuti su assist di Vermeeren.

Dominio del primo tempo del Lipsia confermato anche dal gol annullato al 21′ da Sesko, con la prima frazione che si conclude 2-0 e un avvio di ripresa che sembra confermare il dominio degli ospiti, avanti per 3-0 con la seconda rete di giornata di Xavi Simons e il secondo assist di giornata di Baku che al 49′ sembrano ipotecare il match.

Al 56′. però, il Wolfsburg riesce a concretizzare i suoi attacchi, Fischer sigla il gol dell’1-3 e la partita si riapre con i padroni di casa che inseriscono Skov Olsen al 73′ che dopo appena 2 minuti sigla il 2-3 che illude alla rimonta i padroni di casa.

Nel finale accade di tutto, con Baumgartner che manca due chance per il 2-4, al minuto 86 e al minuto 89, così come Sesko che da calcio d’angolo manca la porta di testa al 92′. Ma più di tutti sono i padroni di casa a recriminare con Nmecha che al 93′ ha l’ultima occasione del match per trovare il pareggio, ma di testa non inquadra la porta.

Lipsia che si porta così al 4° posto in classifica con 48 punti, gli stessi dell’Eintracht 3°, e 2 in più del Mainz 5°. 12°, invece, il Wolfsburg, con 38 punti a -6 dalla zona Europa, ma praticamente certo della permanenza in Bundes.