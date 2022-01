ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Milan: Castillejo blocca la trattativa col Valencia. Lo spagnolo non ha ancora dato il via libera

Nuovi sviluppi sulla trattativa tra Milan e Valencia per trasferire Samu Castillejo in Spagna.

Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, la trattativa sarebbe al momento bloccata e a definire la fase di stallo sarebbe proprio il calciatore, che non ha ancora dato il suo via libera al trasferimento. In questo senso, la giornata di lunedì dovrebbe essere la deadline per definire la cessione di Castillejo al Valencia.