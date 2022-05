Caccia all’erede di Chiellini: la Juve ha quattro nomi per il sostituto

Cherubini al lavoro per portare a Torino un difensore che possa prendere il posto di Giorgio Chiellini nella difesa bianconera

Caccia aperta in casa Juve al sostituto di Giorgio Chiellini. La pesante eredità lasciata dal capitano dovrà essere raccolta il prima possibile da un difensore di livello e con una certa esperienza e, per questo, i bianconeri hanno messo in prima fila Kalidou Koulibaly.

Come riferisce Tuttosport, però, sono molte le difficoltà per arrivare al senegalese e Cherubini valuta così anche altri tre profili alternativi. Due dalla Fiorentina, Milenkovic e l’ultima idea Igor, e uno dall’Arsenal, quel Gabriel per il quale si potrebbe provare ad intavolare uno scambio con Arthur. Per chi più per chi meno è complicato arrivare a tutti quanti, ma il futuro centrale juventino uscirà da questa lista.