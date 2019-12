Cagliari, l’agente di Nandez annuncia battaglia con la società

Cagliari, l’agente di Nandez, Betancourt sarebbe ai ferri corti con la società e ha promosso battaglia per i diritti d’immagine del giocatore

Acque agitate in Sardegna per quanto riguarda Nandez. Non tanto per il giocatore, quanto per il suo agente che ha promesso battaglia al Cagliari. Come riporta la Gazzetta dello Sport infatti l’agente Betancourt ce l’avrebbe con la società di Giulini dalla quale vorrebbe alcune spettanze riguardanti i diritti di immagine.

La società sarda intanto sa di aver agito nel pieno delle regole nella lunghissima trattativa durata quasi otto mesi che poi ha portato il calciatore in Sardegna. Inoltre l’agente vorrebbe portare via il giocatore già a gennaio: su di lui c’è l’interesse di molti club sia all’estero che in Italia e il suo valore è quasi triplicato arrivando a circa 40 milioni.