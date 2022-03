Cagliari, altro stop per Nandez: due strade per il recupero dell’uruguaiano

Il centrocampista del Cagliari Nandez ha subito un altro infortunio: ora i rossoblù hanno due strade da seguire

Doccia gelata in casa Cagliari che dovrà fare a meno di Nahitan Nandez per la lotta salvezza. Quella che sembrava essere una semplice botta al ginocchio rimediata nella gara con il Sassuolo si è trasformata invece in un calvario destinato a durare ancora a lungo: gli esami svolti dal centrocampista uruguaiano hanno infatti evidenziato una lesione al collaterale mediale.

Stando a quanto riferito stamane da Il Corriere dello Sport, El Leon e l’équipe medica dovranno valutare insieme il percorso da intraprendere per il recupero. Due possibilità all’orizzonte: un lavoro di due settimane in palestra con rientro in campo graduale che permetterebbe un ritorno in gruppo nel giro di due mesi oppure l’intervento, opzione che permetterebbe di accorciare i tempi.

