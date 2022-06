Cagliari, Andreazzoli fuori dalla corsa alla panchina. Il punto

Il nuovo allenatore del Cagliari non sarà Aurelio Andreazzoli. L’ex tecnico dell’Empoli fuori dalla corsa per la panchina

Tempo di riflessioni in casa Cagliari per il nuovo allenatore in panchina. Dopo il colloquio fra Stefano Capozucca e Fabio Liverani, la situazione è decisamente più chiara. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Aurelio Andreazzoli è ormai fuori dalla corsa.

Ora, per la panchina rossoblù è una corsa a tre fra Daniele De Rossi, Liverani e Filippo Inzaghi.