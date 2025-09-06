Cagliari, emergenza gol in attacco: tutte le speranze sul neo acquisto Belotti! I dettagli

Cagliari, emergenza gol in attacco: tutte le speranze riposte sul neo acquisto Andrea Belotti! Tutti i dettagli sui rossoblù

Il Cagliari vive un momento delicato sul piano offensivo. Come riportato da Il Corriere dello Sport, il compito di risolvere la crisi realizzativa è affidato ad Andrea Belotti, 30 anni, attaccante ex Torino e Roma, noto per il suo spirito combattivo e la capacità di trascinare i compagni. Il “Gallo” è chiamato a raccogliere un’eredità pesante: la squadra ha perso in estate i suoi quattro migliori marcatori della scorsa stagione — Roberto Piccoli (12 gol, ora al Verona), Nadir Zortea (6 reti, rientrato all’Atalanta), Razvan Marin (3 gol, passato all’Empoli) e Nicolas Viola (3 gol, svincolato).

Queste partenze hanno lasciato un vuoto importante, che finora nessuno è riuscito a colmare in maniera convincente.

Un attacco numeroso ma poco incisivo

Nonostante il reparto offensivo sia ricco di alternative — ben nove elementi tra punte centrali, trequartisti ed esterni — la concretezza sotto porta è mancata. Oltre a Belotti, il tecnico Pisacane, allenatore rossoblù, può contare su:

Gianluca Gaetano , fantasista scuola Napoli

, fantasista scuola Napoli Mattia Felici , esterno rapido e tecnico

, esterno rapido e tecnico Michael Folorunsho , centrocampista offensivo di grande fisicità

, centrocampista offensivo di grande fisicità Gennaro Borrelli , punta di stazza

, punta di stazza Leonardo Pavoletti , veterano e uomo-gol nelle stagioni passate

, veterano e uomo-gol nelle stagioni passate Zito Luvumbo , attaccante angolano esplosivo

, attaccante angolano esplosivo Sebastiano Esposito , giovane talento ex Inter

, giovane talento ex Inter Kilicsoy, ala turca di prospettiva

La varietà di profili non si è ancora tradotta in gol: nessuno, oltre a Belotti, ha dimostrato di poter garantire un bottino realizzativo costante. L’assenza di un secondo leader offensivo rende il gioco prevedibile e meno pericoloso.

Pressione su Belotti e sfida per il futuro

Il peso delle aspettative è tutto sulle spalle del “Gallo”, accolto con entusiasmo dai tifosi ma ora chiamato a trasformare le speranze in reti decisive. Per il Cagliari, la sfida non è solo tattica: serve anche un lavoro psicologico per restituire fiducia agli attaccanti e sbloccare la loro vena realizzativa.

Le prossime giornate di campionato saranno un banco di prova cruciale: se il reparto offensivo riuscirà a convertire la sua abbondanza numerica in efficacia sotto porta, il Cagliari potrà invertire la rotta e allontanarsi dalla zona calda della classifica.